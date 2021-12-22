На курорте Домбай принудительно спускают лавины

22 дек в 15:28

В Карачаево-Черкесии после обильного снегопада ликвидируют очаги лавинной опасности, сообщили в министерстве туризма и курортов республики, пишет "Интерфакс".

Лавины принудительно спускают в среду на горнолыжном курорте Домбай.

"Обработку лавиноопасных участков проводят сотрудники Домбайского военизированного противолавинного отряда "Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы", - пояснили в ведомстве.

Работы проводятся во взаимодействии с администрацией поселка Домбай, комплексом канатных дорог и подъемников, ГУ МЧС России по КЧР и другими профильными ведомствами.

Лавиноопасность сохранится в горах Карачаево-Черкесии на высоте более 1500 метров до 24 декабря.