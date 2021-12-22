Российские специалисты в ЮАР выяснили, как болеют, при заражении омикрон-штаммом

22 дек в 15:06

При заражении омикрон-штаммом коронавируса клиническая картина болезни напоминает грипп, но чаще всего протекает бессимптомно, информирует оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России.

Специалисты Минздрава и Роспотребнадзора с 13 по 22 декабря находились в ЮАР с научной миссией, чтобы изучить клинические и эпидемиологические характеристики нового штамма.

"Клиническая картина гриппа, большое количество бессимптомного течения на фоне серопозитивности населения в ЮАР на уровне около 70%", - поделились эксперты.

Напомним, новый штамм был выявлен в странах Африки около месяца назад, на сегодняшний день он распространился уже в сотне стран мира.