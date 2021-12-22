В России построен завод по производству БПЛА

22 дек в 15:05

Компания "Кронштадт" создала в подмосковной Дубне центр производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного и вертолетного типов, информирует пресс-служба компании.

Уточняется, что в настоящее время закончены строительно-монтажные работы в производственном корпусе первого в России специализированного серийного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов.

"Строительство шло с апреля по декабрь 2021 года, это первый авиационный завод, построенный в постсоветской России", - приводит сообщение ТАСС.