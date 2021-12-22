В Тбилиси подорожает проезд в метро и на автобусах

22 дек в 14:55

Мэр Тбилиси Каха Каладзе объявил о повышении цены на одноразовый проезд в общественном транспорте и метро с 1 февраля 2022 года с 0,5 до 1 лари.

Речь идет о минимальном абонементе, который позволит гражданам передвигаться на метро, автобусах и синих маршрутных такси за 1 лари неограниченное количество раз в течение 90 минут. Сейчас безлимитная система действует так же в течение 90 минут, но стоит 0,5 тетри, которые списываются с карты при входе в транспорт в первый раз.

Согласно инициативе мэрии, с февраля будут задействованы абонементы, которые предоставляют право безлимитного проезда на разные сроки – от 90 минут до года.

Однодневная карта будет стоить три лари, недельный абонемент– 20 лари, месячный – 40 лари, трехмесячный – 100 лари, полугодовой –150 лари, годовой – 250 лари, сообщает Sputnik Грузия.

Каладзе отметил, что в результате проведенного исследования было установлено, что самым активным пользователям общественным транспортом в день необходимо сменять в среднем два вида транспорта, что ежемесячно обходится в 50-60 лари. В случае приобретения абонентов, они смогут экономить в среднем по 10-20 лари в месяц.