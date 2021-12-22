Минздрав Турции одобрил применение местной вакцины Turcovac

22 дек в 14:48

В Турции разрешили применение местной вакцины от коронавируса Turcovac, сообщил в среду глава министерства здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Отечественная вакцина Turcovac одобрена для экстренного применения, мы начали ее серийное производство", - сказал он.

Министр отметил, что Турция стала девятой страной-производителем вакцины от коронавируса.

Вакцинация населения препаратом Turcovac начнется уже со следующей недели, добавил Коджа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что вакцина турецкого производства Turcovac является символом готовности к защите здоровья граждан.

Также Эрдоган заявил, что Турция будет готова поделиться своей вакциной с другими странами.