Жителя Москвы осудили за финансирование террористов

22 дек в 14:35

Суд приговорил жителя Москвы Алимхана Магомедова к шести годам лишения свободы за содействие террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Ставропольскому краю.

"Установлено, что Магомедов с целью финансирования террористической деятельности перечислил 30 тыс рублей на расчетный счет подконтрольный представителям запрещенной в России международной террористической организации", - сказано в сообщении.

В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ ("содействие террористической деятельности")

Магомедов был признан виновным и приговорен к шести годам колонии общего режима.