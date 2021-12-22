Водитель автобуса в Крыму высадил на мороз ребенка-льготника

22 дек в 14:17

Следственный комитет начал проверку после появления в соцсетях сообщений о высадке водителем автобуса в морозную погоду ребенка, имеющего право на льготный проезд, информирует пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Уточняется, что в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей было выявлено сообщение о том, что водитель автобуса "Богдан", следовавший по маршруту "Железнодорожный вокзал Симферополя - Перевальное" высадил на трассе в районе села Андрусово Симферопольского района на мороз мальчика из многодетной семьи, у которого был при себе подтверждающий документ.

По факту Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил руководителю следственного отдела по Симферопольскому району организовать процессуальную проверку. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям водителя автобуса предприятия. Кроме того, будут изучены доводы сельчан в СМИ об имевших место ранее подобных фактах

"Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Республики Крым", - говорится в релизе.