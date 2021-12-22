Собянин рассказал о необходимости ограничений на акции

22 дек в 14:11

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничения на проведение массовых мероприятий будут отменены, когда представится возможность.

Он напомнил, что сейчас меры необходимы из-за эпидемиологической ситуации.

"Конечно, как только представится такая возможность, мы обязательно отменим эти ограничения, но сегодня они необходимы", - приводит его слова РИА Новости.

По словам Собянина, культурные и спортивные мероприятия проводятся в ограниченном пространстве, либо в ограниченных помещениях, с полным контролем лиц, которые туда проходят.

"В Москве введены еще и системы QR-кодов, которые контролируют, чтобы люди, которые посещают эти мероприятия, были здоровыми. Публичные массовые мероприятия на улицах контролировать почти невозможно, и это, конечно, дополнительная зона риска. Поэтому, как только представится возможность, мы, конечно, разрешим проводить и публичные массовые мероприятия", - подчеркнул он.