Собянин: в Москве начинается программа реновации промзон

22 дек в 14:05

Аналог программы реновации для промзон решили запустить в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Несмотря на активное развитие, в городе все еще остается огромное количество депрессивных территорий, которыми необходимо предметно заниматься. К такой программе мы уже приступили. По сути, это будет аналог программы реновации для нерационально используемых промзон", - рассказал мэр в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства города перед Мосгордумой.

По словам Собянина, эти проекты позволят привлечь 7 трлн рублей инвестиций и построить для москвичей комфортное жилье.

Реновация промзон обеспечит городу свыше 500 тыс качественных рабочих мест, причем жители районов, находящихся за пределами ТТК, смогут найти работу ближе к дому.