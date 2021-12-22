На Кубани на заснеженной дороге столкнулись 16 автомобилей

22 дек в 13:51

В среду утром в Кропоткине Краснодарского края произошло несколько массовых аварий, водители не справляются с управлением на заснеженных дорогах.

На улице Авиационной в Кропоткине менее чем за час произошло семь аварий. Улица имеет спуск и подъем, дорога утром была заснежена, зимние шины не помогли автолюбителям - в семи авариях столкнулись десять автомобилей. Пострадавших нет.

Около 08.00 утра массовое ДТП случилось на улице Деповской, повреждения получили 16 автомобилей, часть из них была на летней резине.

"По факту заснеженной проезжей части составлен общий акт, выдано предписание на устранение, обследовано 10 улиц", - сообщила глава отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

В администрации Кропоткина заявили, что снегоуборочная техника в городе работает с 7 утра, к посыпке дорог приступили сразу же после начала снегопада.