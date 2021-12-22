Казахстан промерзнет до -28

22 дек в 13:49

Синоптики Казгидромета предупредили гостей и жителей республики о надвигающихся морозах в ближайшие три дня. Уточняется, что резкое похолодание начнется завтра, 23 декабря.

"С запада уже движется антициклон. К радости жителей южных регионов, понижение температуры воздуха ожидается по большей части на западе и севере страны. Здесь столбики термометров в ночные часы опустятся до 20-28 градусов мороза", - приводит данные погодного ведомства Sputnik Казахстан.

Синоптики также обратили внимание на то, что на южные области республики будет влиять циклон из районов Узбекистана, который хоть и принесет осадки, но в основном в виде дождя, и сохранит довольно высокие для декабря значения температуры.