Лавров призвал Столтенберга покинуть пост генсека НАТО

22 дек в 13:39

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу уйти со своей должности, так как он не справляется со своими обязанностями.

"В основе европейской, евроатлантической безопасности лежит целый ряд принципов, которые были согласованы и подписаны на высшем уровне в качестве политических обязательств. В том числе ключевой краеугольный принцип равной и неделимой безопасности, в соответствии с которым прямо записали главы государств и правительств – ни одно государство евроатлантики, ни один участник ОБСЕ не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других", - сказал министр в интервью телеканалу RT.

По словам главы внешнеполитического ведомства, "если Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высших уровнях, то, наверное, действительно ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется".

Лавров подчеркнул, что генсек НАТО "громогласно и достаточно аррогантно, даже высокомерно заявляет, что "никто не имеет права нарушать принцип Вашингтонского договора, в соответствии с которым двери открыты для любого потенциального аспиранта, желающего присоединиться к НАТО". Он также отметил, что Столтенберг может уйти в Центробанк Норвегии.