Роспотребнадзор: нет смысла и дальше запрещать международное авиасообщение

22 дек в 13:21

Запреты на авиасообщение между странами потеряли смысл из-за распространившегося по миру омикрон-штамма коронавируса.

"Учитывая распространение штамма "омикрон" по всему миру, который уже был обнаружен в 94 странах, и недавно полученные данные об опасности нового генетического штамма вируса SARS-CoV-2, дальнейшие запреты на авиасообщение между странами потеряли смысл", - говорится в совместном заявлении Роспотребнадзора и минздрава ЮАР.

Российские медики и ученые с 13 по 22 декабря находились в ЮАР с научной миссией, чтобы изучить клинические и эпидемиологические характеристики омикрон-штамма.

Новый штамм коронавируса, получивший имя "омикрон", был впервые выявлен в ЮАР около менее месяца назад. Штамм быстро распространяется, по данным ученых, для защиты от него нужно в десятки больше антител, чем от прежних вариантов вируса.