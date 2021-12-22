В отношении мэра Краснодара возбуждено уголовное дело 

22 дек в 13:08

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю установили факт получения взятки мэром Краснодара Андреем Алексеенко сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.

Уточняется, что взятка в размере 1,6 млн рублей была получена в то время, когда глава города занимал должность первого вице-губернатора Краснодарского края. По факту возбуждено уголовное дело.

"По версии следствия, занимая должность первого заместителя губернатора Краснодарского края, мужчина через посредника в 2018 году получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1 млн 600 тыс. рублей", - приводит сообщение ведомства ТАСС.