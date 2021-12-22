Россия и США начнут год с переговоров по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности состоится в начале 2022 года.

"По итогам очередного контакта по сути согласованы организационные модальности дальнейшей работы. Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками", - заявил глава ведомства в интервью RT.

Также Лавров прокомментировал реакцию Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. По его словам, она была "деловой".

"Что касается реальной реакции, не риторической, а реальной реакции, я бы сказал, она деловая, со стороны наших американских коллег. Состоялась серия разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и США, и вот по итогам очередного контакта по сути дела согласованы организационные модальности дальнейшей работы", - отметил руководитель МИД РФ.

Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО о гарантиях безопасности. В документ включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет стран постсоветского пространства.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, Вашингтон сейчас находится в тяжелом положении из-за необходимости резко скорректировать прежний внешнеполитический курс, и поэтому его бросает от агрессивной риторики против России к согласию на переговоры по гарантиям безопасности.

"Перед США стоит задача плавного изменения стратегического внешнеполитического курса. Провозглашенная еще Трампом цель о сдерживании одновременно и Китая, и России оказалась недостижимой. История с Афганистаном показала, что американцы не могут действовать на нескольких фронтах одновременно. Поскольку Китай становится основным соперником США в экономике и геополитике, и их соперничество может растянуться на десятки лет, Вашингтон вынужден идти на стабилизацию российского фланга периметра американских интересов, по крайней мере в том, что касается отношений с Россией в Европе", - сказал он.

"Я думаю, США начинают понимать уязвимость своей позиции в отношении России. Также встает вопрос, что же делать дальше с Украиной в изменившихся условиях. Тенденции использования Украины как разменной карты в контактах с Москвой проявлялись еще при Трампе, возможно, сегодняшняя администрация всерьез об этом задумывается. Так или иначе, США хотят временно закрыть европейскую тему, отложить для себя в сторону трек НАТО-Россия и сосредоточиться на индо-тихоокеанском регионе. Поэтому можно ожидать, что российская тематика будет передана европейским союзникам, и не только Украина, но и, к примеру, Грузия, чтобы ими занимался Евросоюз, а не Вашингтон", - прогнозирует Владимир Васильев.

"Россия, со своей стороны, готова внести ясность в отношения и обеспечить их предсказуемость. Невозможно оставаться в текущем нестабильном положении, когда вокруг Украины создана система дисбаланса и обострения ситуации. Непонятно, что будет с украинским государством и обществом, когда "Северный поток-2" будет запущен, а транзит газа через Украину сократится, и эту тему Вашингтон тоже хочет оставить Европе. Об этом в свое время говорил Трамп, подчеркивая, что Америка не будет кормить Украину или существенно ей помогать, пусть Европа этим занимается и с военной точки зрения, и с экономической. Американцам требуется уже сейчас прояснить украинскую тему на перспективу, создать систему достаточно стабильных отношений на два-три года", - обратил внимание американист.

"Поскольку напряженность во взаимоотношениях между Китаем и США продолжает нарастать, причем Тайвань в перспективе может превратиться в тихоокеанский Афганистан, американцы не просто согласились на переговоры с Россией, а выступили их инициаторами. Им жизненно важно провести эти переговоры, добиться какой-то ясности и, может быть, подписать юридически значимые документы, как хотелось бы российской стороне. В этом заинтересована не только Москва, но и администрация Байдена, которая чувствует слабость и уязвимость своих позиций", - заключил Владимир Васильев.