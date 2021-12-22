QR-коды в кафе и торговых центрах Петербурга начнут требовать со 2 января

22 дек в 12:58

Власти Санкт-Петербурга со 2 января вводят QR-коды для посещения заведений общепита и ТЦ.

"Условие, разрешающее посещение общепита исключительно посетителям, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание либо имеющим медотвод, начнет действовать с 2 января. Для объектов розничной торговли начало действия аналогичного условия также переносится с 27 декабря на 2 января", - сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Соответствующие изменения в постановление правительства города "О мерах по противодействию распространению в Санкт Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов.