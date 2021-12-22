Мишустин: Россия является крупнейшей энергетической державой

22 дек в 12:27

Россия является крупнейшей энергетической державой, говорится в поздравительной телеграмме премьер-министра РФ Михаила Мишустина в адрес работников и ветеранов энергетического комплекса.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем энергетика. Россия – крупнейшая энергетическая держава. Страна, которая обладает уникальной энергосистемой, является одним из лидеров по выработке электроэнергии и поставке ее на мировой рынок", - отметил премьер в поздравлении.

Мишустин подчеркнул, что от надежности энергетической системы России зависит рост экономики, работа промышленности и сельского хозяйства, транспорта, больниц и поликлиник, повышение уровня жизни миллионов наших граждан, а также обеспечение энергетической безопасности страны.

Также глава кабмина указал, что в России электроэнергетическая отрасль сегодня динамично развивается: вводятся в строй новые мощности, решаются масштабные задачи, направленные на модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры, на дальнейшее развитие единой энергосистемы страны. Россия осуществляет переход к энергетике нового поколения, основанной на цифровых и экологически безопасных технологиях, ресурсосберегающих решениях, использовании возобновляемых источников, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

"Уверен, что мастерство, опыт, преданность профессиональным традициям помогут вам осуществить намеченные планы, добиться новых успехов. Благодарю работников и ветеранов энергетики за вклад в развитие страны", - добавил премьер-министр.