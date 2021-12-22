Зеленский находится на связи с Саакашвили

22 дек в 12:04

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не прервал контактов с находящимся в заключении экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

"Скажу откровенно, я получаю письма от него (Саакашвили - ред.). Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством государства Грузии в отношении господина Саакашвили", - сказал он, передает агентство УНИАН.

Так, он отметил, что благодаря его усилиям к Саакашвили пустили мать - Гиули Аласания. Кроме того, он выразил желание, чтобы лечением Саакашвили занялись в том числе врачи из Украины.