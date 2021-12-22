МИД РФ: пандемия привела к радикализации граждан в ряде стран

22 дек в 11:55

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов обвинил коронавирусную пандемию в формировании почвы для радикализации населения.

"Социально-экономические последствия коронавируса в ряде стран мира дополнительно создают почву для радикализации населения, которая упрощает для террористических организаций задачу вербовки новых сторонников, проведения террористических атак, информационно-пропагандистских акций", - цитирует Сыромолотова РИА Новости.

По его словам, "в этих условиях борьба с террором должна оставаться в числе безусловных приоритетов международного сотрудничества".