В Сочи объявили о старте горнолыжного сезона

22 дек в 11:51

На курорте "Роза Хутор" в Сочи стартовал горнолыжный сезон, сообщает пресс-служба курорта.

"На "Роза Хутор" стартовал горнолыжный сезон. Курорт открывает зимний сезон по плану - 22 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в день начала сезона из 107 км трасс для катания открылись трассы на Северном склоне от 1,6 тыс м над уровнем моря, а также Б-52, "Плато", "Шале", "Роза Стар" и "Роза Блейд" (до Плато), "Тритон" (ниже 1600 м над уровнем моря).

"Для гостей со снаряжением работают канатные дороги "Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский Экспресс" (до 1600 м н.у.м.), а также "Квартет" и "Шале", - добавили в пресс-службе.

В ходе подготовки к новому сезону были проведены работы по совершенствованию горнолыжной инфраструктуры. На Южном склоне проложены новые трассы "Календула" и "Черника", что увеличило зону катания до 105 км. Кроме того, появились два траволатора "Велес" и "Пегас".