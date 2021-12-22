Свыше 300 тыс россиян умерли от коронавируса

22 дек в 11:51

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 25,2 тыс новых случаев заболевания. Жертвами коронавируса с начала пандемии стали 300 тыс россиян.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 25 264 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 710 (6,8%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Санкт-Петербурге - 2 156, в Москве - 1 904, в Московской области - 1 351. В Краснодарском крае новых случаев 534, в Ставропольском крае - 450, в Крыму - 151, в Дагестане - 144, в Кабардино-Балкарии - 95, в Адыгее - 90, в Ингушетии - 82, в Северной Осетии - 77, в Чечне - 74, в Карачаево-Черкесии - 66.

Суточный прирост составил 0,25%, общее число инфицированных коронавирусом в России достигло 10 292 983 человек.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 42 322 человека, за весь период - 9 097 521 человек.

Умерли за сутки 1 020 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 300 269 человек.