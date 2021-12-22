В 2022 году зарплаты поднимутся в трети российских компаний

22 дек в 11:43

В будущем году 33% российских компаний намерены повысить зарплаты сотрудникам, следует из оперативной социально-экономической аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР), пишет "Прайм".

ЦСР ведет мониторинг бизнес-климата России с начала 2020 года. В выборке около 70% компаний представляют малый и средний бизнес.

"В 2022 году каждая пятая компания (22%) планирует увеличить численность кадров (в пределах 10%) и еще треть (33%) говорит о росте заработной платы (в пределах 11%)", - следует из аналитики.

В 2021 года зарплаты выросли в 15% компания, в среднем на 8%, штат расширился в 12% компаний, в среднем на 7%.

В январе 2021 года роста выручки ждали 64% компаний, реализовать ожидания получилось у 32% компаний.

"На фоне частично оправдавшихся надежд экономические ожидания бизнеса на 2022 год более сдержанные, хотя почти каждая вторая компания прогнозирует рост выручки и операционной прибыли в 2022 году (48% и 45% соответственно)", - сообщили в ЦСР.