В Баку пройдут балеты "Щелкунчик"

22 дек в 11:19

Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета пригласил гостей и жителей Баку посетить знаменитый балет Петра Чайковского "Щелкунчик". Спектакли пройдут 26 и 30 декабря, а также 5 января.

В спектаклях задействованы ведущие солисты балетной труппы театра - заслуженные артисты Нигяр Ибрагимова, Джамиля Керимова, Самир Самедов, Анар Микаилов, Макар Ферштандт, Эльмира Сулейманова, солисты Тимур Одушев, Аян Эйвазова, Юлия Ферштандт, Интигам Мамедов, Сеймур Гадиев и другие, пишет Sputnik Азербайджан.

За дирижерским пультом – заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер Театра оперы и балета Эйюб Гулиев и лауреат международного конкурса имени Антала Дорати Орхан Гашимов.