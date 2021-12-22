Захарова: Запад пытается повлиять на "Северный поток - 2" провокациями

22 дек в 11:13

Страны Запада, внешне признавшие, что не могут остановить реализацию проекта "Северный поток-2", перешли к провокациям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок не исключила, что на судьбу "Северного потока-2" может оказать влияние эскалация на границе России и Украины.

Захарова указала на возросшую активность НАТО в Черном море. "Вся эта провокативная деятельность в основе своей имеет дикую аллергию США и натовского сообщества, очень многих представителей НАТО, в отношении энергетического, выгодного в первую очередь всей Европе и отдельным европейским странам, проекта. Ну, не могут они смириться, не могут они принять", - сказала она в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

По словам Захаровой, Запад внешне расписался в невозможности дальнейшего открытого политического давления, в том, что агрессивная риторика и шантаж не принесли результата, но "теперь они перешли к другого рода действиям".

"Провокативная активность натовцев в черноморском регионе демонстрирует истинность намерений", - отметила официальный представитель российского МИД.