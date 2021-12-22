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Непогода посадила самолет из Ростов-на-Дону в Волгограде

Непогода посадила самолет из Ростов-на-Дону в Волгограде

Пассажирский лайнер, следовавший по маршруту Уфа - Ростов-на-Дону, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за непогоды в пункте назначения, проинформировала специалист по связям с общественностью ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.

"Рейс авиакомпании "Азимут", следовавший по маршруту Уфа - Ростов-на-Дону, приземлился в аэропорту Волгограда по метеоусловиям пункта назначения", - приводит слова собеседницы ТАСС.

Уточняется, что в настоящее время лайнер уже вылетел в Ростов-на-Дону.

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