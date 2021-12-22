В Дагестане стартовала шестая сессия парламента республики

22 дек в 11:05

Декабрьская сессия Народного собрания Дагестана под руководством главы парламента Заура Аскендерова стартовала в Махачкале.

Отмечается, что депутаты рассмотрят 28 вопросов, в том числе законопроект "О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" во втором чтении, сообщает РИА Дагестан.

Помимо этого, в ходе сессии будут рассмотрены поправки в законопроект об увеличении пожизненных выплат семьям участников войны в Афганистане. Также депутатам предстоит рассмотреть и утвердить примерную программу законопроектной работы и контрольной деятельности парламента Дагестана на 2022 год.