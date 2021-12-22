Госагентство сообщило об уровне готовности дорог Баку к зиме

22 дек в 10:49

Дороги Баку готовы к зиме, сказал глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, уточнив, что в связи с зимним сезоном приведена в готовность дорожная техника, заготовлены запасы пески и соли, работники соответствующих служб обеспечены теплой одеждой.

"При необходимости будут закуплены партии технической соли. Помимо главных улиц Баку, госагентство контролирует улицы пригородов, поселковые дороги. В случае появления проблем они будут решены", - сказал он, напомнив, что 21 декабря, в 19:59, в Азербайджане наступила астрономическая зима.

Далее Наджафли отметил, что в горных и предгорных районах уже выпал снег. Работники госагентства подготовили запасы песка и соли у обочин дорог.