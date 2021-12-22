Снегопад создал проблемы на дорогах Грузии

22 дек в 10:44

Департамент автомобильных дорог в Грузии сообщил о том, что сложные метеорологические условия – снегопад, туман и плохая видимость – создали проблемы на дорогах страны.

"На участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, сохраняется высокая лавиноопасность, в связи с чем на указанном участке запрещено движение всех видов транспорта. На участке Млета-Гудаури этой же дороги движение будет осуществляться в режиме нон-стоп", - говорится в сообщении.

"Из-за сильного снегопада и мокрого снега запрещено движение на 40-158 км центральной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Из-за сильного снегопада движение машин с прицепами и полуприцепами запрещены на 1-50 км (Хашури-Ацкури международной автомагистрали Хашури-Ахалцихе-Вале. На остальной части дороги движение свободное. Из-за сильного снегопада движение прицепов и полуприцепов запрещено по трассе Сачхере-Они, остальная часть движения свободна", - информирует Департамент автомобильных дорог.

"Запрещено движение прицепов и полуприцепов на перевале Накерала, а для других транспортных средств дорога свободна. Обильный снегопад, низкая температура и лавиноопасность сделали непроходимой горную дорогу Жинвали-Барисахо-Шатили. Движение всех транспортных средств запрещено на 53-106 км дороги (Корша-Шатили). Запрещено движение прицепов и полуприцепов на 88-125 км (Лентехи-Меле) автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили. А движение других типов транспортных средств разрешено с использованием противоскользящих цепей. Для машин с двумя и более ведущими моста движение свободно", - также говорится в сообщении.

Далее отмечается, что из-за опасности камнепада и схода лавин запрещено движение всех видов транспортных средств на 182-186 км (Кала-Ушгули) автомобильной дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили, запрещается движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 посадочных мест на 70-182 км (Хаиши-Кала) той же дороги, а на 90-182 км (Дизи-Кала) движение легковых автомобилей разрешено с использованием противоскользящих цепей. Для машин высокой проходимости движение свободно, уточняет дептарнс.

"Из-за снегопада запрещено движение на 94-110 км дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани). Также из-за сложных метеоусловий (метель, плохая видимость, мороз) закрыт для транспорта участок 90-112 км на трассе международного значения Ахалцихе-Ниноцминда и 1-36 км дороги Ахалкалаки-Карцахи. На остальных участках дороги движение свободно. Из-за сильного снегопада и низкой температуры закрыт для движения 12-106 км автодороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони", - передает Sputnik Грузия.