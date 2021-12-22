Курорт "Эльбрус" закрыт третий день подряд

22 дек в 10:43

Лавиноопасность продолжает держать закрытым для туристов горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Курорт закрыт третий день подряд.

"22 декабря курорт закрыт. В горах лавиноопасно. Прогулки по экотропам категорически запрещены. На Гарабаши (верхняя станция) ветер 30 м/с, снегопад, а на Азау (нижняя станция) ветер до 15 м/с", - предупреждает администрация курорта в среду.

Опасность схода лавин возросла после сильного снегопада в горах. Во вторник в КБР принудительно спустили шесть лавин. В среду для транспорта открылась дорога А-158, она ведет к курорту "Эльбрус".