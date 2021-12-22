В "Грузинской мечте" назвали сторонников Саакашвили "фанатиками"

22 дек в 10:41

Голодовка нескольких фанатиков не является поводом для освобождения из заключения Михаила Саакашвили. Об этом заявили в правящей партии "Грузинская мечта".

"В "Нацдвижении" наблюдается внутрипартийный кризис, они не могут сконцентрироваться, объединяются ради самой недостойной цели – освобождения из тюрьмы Михаила Саакашвили, человека, который виновен. Он не может быть освобожден только потому, что фанатики начинают голодовку", – приводит слова руководителя комитета парламента по аграрным вопросам Нинs Цилосани Sputnik Грузия.

Как отметил первый замглавы комитета парламента по образованию и науке Георгий Амилахвари, массовая голодовка в ЕНД похожа на "детсадовские сказки".

"Наверное неудобно, когда приглашаешь несколько сотен человек на день рождения, а потом призываешь их начать голодовку. Тем более непонятно, почему палатки для голодающих нужно устанавливать на улице на холоде, а не в офисе партии, где тепло. Это уже походит на сказки детсадовском уровне сада и больше ничего", – подчеркнул он.

Напомним, во вторник в Тбилиси состоялся митинг оппозиции в день рождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Председатель "Единого национального движения" Ника Мелия на акции протеста объявил о бессрочной массовой голодовке до освобождения бывшего главы государства.