В Казахстане заявили, что не стремятся к дерусификации

22 дек в 9:56

В Казахстане стремятся к корректному использованию казахского языка, а не проводят дерусификацию, заверил первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев в интервью интернет-проекту "Открытый диалог 2.0".

В начале декабря парламент Казахстана одобрил поправки в законы о визуальной информации, теперь на вывесках и указателях необходимо использовать преимущественно казахский язык. Закон направлен на подпись президенту республики Касым-Жомарту Токаеву.

"Никто не отменяет русский язык, мы лишь делаем обязательным использование казахского языка. Никакой проблемы нет, если вывеска будет на двух или трех языках", - отметил Абаев.

Законопроект появится потому, что в наружной рекламе, вывесках и даже меню ресторанов казахский язык либо не используется, либо применяется некорректно, допускаются ошибки.

По словам Абаева, в Казахстане с русским языком при наружном применении нет никаких проблем, а с казахским, к сожалению, есть. "Мы должны исправить ситуацию и будем делать это за счет более качественного контроля использования государственного [казахского] языка. Поэтому речи о какой-либо дерусификации не идет. Мы лишь боремся за качественное и корректное применение государственного языка, уважительное отношение к нему", - подчеркнул он.