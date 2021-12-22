В Ташкенте приговорили к пожизненному заключению виновных в смерти пяти человек

22 дек в 9:55

Суд в Ташкенте вынес приговор двум поджигателям кафе, где погибли пять человек.

"Алмазарский районный суд назначил двум обвиняемым наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", – приводит слова представителя суда РИА Новости.

Напомним, в конце февраля в результате пожара в кафе пять человек погибли. В ходе следствия было установлено, что 36-летний житель Самаркандской области, ранее судимый за "разбой" и мошенничество", поссорился с владельцем кафе и решил сжечь его заведение.

Для этого он привлек 26-летнего сообщника. Выбрав день, когда хозяин кафе остался ночевать в заведении, сообщник забросал помещение "коктейлями Молотова".

Обоих преступников обвинили в "вымогательстве", умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах" и "умышленном уничтожении или повреждении имущества".