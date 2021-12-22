Россия, Иран и Турция проведут саммит в Тегеране

22 дек в 10:01

Россия, Иран и Турция договорились провести саммит в астанинском формате в Тегеране в феврале - марте 2022 года в зависимости от эпидситуации, заявил старший советник министра иностранных дел по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

"Да, он [саммит] планируется. Мы готовимся к тому, чтобы провести его в начале следующего года. Это будет зависеть от ситуации с пандемией. Но в целом мы договорились о проведении саммита. Скорее всего, в феврале или марте мы сможем провести этот саммит", - приводит слова собеседника ТАСС.

Уточняется, что вопрос о его проведении стоял на повестке дня переговоров в Нур-Султане и будет отражен отдельным пунктом в итоговом заявлении стран-гарантов.

Далее, отвечая на вопрос о том, будут ли предшествовать встрече на высшем уровне переговоры глав МИД РФ, Ирана и Турции, дипломат указал, что соответствующая договоренность достигнута. "Да. Мы договорились по этому вопросу. Это будет в следующем году. В январе или начале февраля мы проведем встречу глав МИД, а после этого проведем саммит", - сказа он.

Дипломат отметил также, что следующая международная встреча по Сирии в астанинском формате будет созвана спустя несколько недель после саммита РФ, Ирана и Турции. "Зависит от проведения саммита. Спустя несколько недель после саммита", - заключил Хаджи.