Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной за 54 года

22 дек в 9:43

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что ночь на среду в столичном регионе установила новый морозный рекорд.

"Минувшей ночью полярное вторжение в Центральной России вышло на пик. В Москве, на базовой городской метеостанции ВДНХ, минимальная температура воздуха понизилась до минус 22,2 градусов, в центре города, на Балчуге, 19,6 градусов мороза, в Строгино - минус 22 градусов, в Тушино и Бутово - 22,9 градусов мороза. Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года (в 1967 года минимальная температура составила минус 22,8 градусов)", - написал метеоролог в Instagram.

В Московской области этой ночью было еще холоднее: Черусти - минус 28,8, Электроугли - минус 26,3, Электросталь - минус 26,1, Талдом - минус 26, Сергиев Посад - минус 25,9, Солнечногорск - минус 25,5.

Тишковец напомнил, что учащиеся начальных классов остаются дома при 25 градусах мороза, средних - при 26-28 градусах мороза, старшеклассники - при минус 31 градусе.