Опрос: 62% россиян сожалеют, что СССР распался

22 дек в 9:33

Опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) показал, что большинство россиян жалеют, что в конце 1991 года распался Советский Союз, пишет "Интерфакс".

Чувство сожаления из-за распада СССР испытывают 62% респондентов, чаще всего это люди 46-60 лет (82%) и пожилые люди старше 60 лет (76%). Среди сограждан 32-45 лет жалеют о том, что Советский Союз перестал существовать 56%. Сожаления есть и у молодежи, не заставшей СССР - 28% россиян 18-30 лет также испытывают жалость.

Среди россиян всех возрастов 21% не жалеют о распаде СССР.

О том, что Россия проиграла от распада Советского Союза заявили 45% респондентов, о том, что выиграла - 32%.

Желание воссоздания СССР есть у 52% сограждан, отсутствует у 31%. При этом 74% россиян уверены - вернуть распавшееся государство невозможно.