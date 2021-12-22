В горах КБР принудительно спустили шесть лавин

22 дек в 9:28

Образующиеся из-за снегопадов лавинообразные очаги ликвидируют в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

"Во вторник в Приэльбрусье проведено шесть принудительных спусков лавин. Активное воздействие производилось Эльбрусским военизированным противолавинным отрядом по 16 лавиноопасным очагам", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в регионе зафиксировано 132 лавиноопасных очага. Наиболее лавиноопасным районом остается Приэльбрусье, в верховьях долины реки Баксан, поляны "Азау", "Чегет" и "Большие нарзаны".

Подчеркивается, что толщину покрова на лавиноопасных участках контролируют метеостанции "Чегет" (3040 м) и "Терскол" (2125 м). На 21 декабря высота снега в Чегете составила 93 см, а в Терсколе - 86 см.

В МЧС добавили, что в ближайшие время в горах КБР на высоте более 1,5 тыс м сохранится лавиноопасная ситуация.