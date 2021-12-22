В США призвали РФ отказаться от "провокационной риторики" по Украине

22 дек в 7:28

Госдепартамент США призывает Россию прекратить использовать "ложную и провокационную риторику". Об этом заявил на своей странице в социальной сети Twitter пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс, комментируя заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о ситуации на Украине.

"Мы призываем Россию прекратить использовать ложную, провокационную риторику и предпринять действенные меры с целью деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий", - заявил Прайс, не уточнив при этом, какие именно слова главы российского оборонного ведомства относительно ситуации на Украине он комментирует.

Представитль Госдепа подчеркнул, что вопреки заявлениям Шойгу, именно Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или США, передает ТАСС.