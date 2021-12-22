Литва достигла высочайшего уровня сотрудничества с США. Встречи литовских властей и американских чиновников проходят регулярно, пишет Baltic World. 1 декабря в Риге, во время саммита министров иностранных дел стран-членов НАТО, министр иностранных дел Латвии Габриэлюс Ландсбергис встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Ландсбергис поблагодарил своего американского коллегу за вклад в региональную безопасность и напомнил о необходимости продолжать наращивать силы альянса в регионе ввиду "больших угроз безопасности".

С одной стороны, их встреча - доказательство серьезного развития двусторонних отношений. С другой, литовско-американское партнерство негативным образом влияет на отношения Литвы с другими странами мира. Парадоксальным образом дружба с Вашингтоном превратила недавних друзей во врагов.

Национальные интересы Литвы не совпадают с национальными интересами США. Последствия такой слепой преданности уже привели к ухудшению отношений с одной из самых могущественных глобальных держав - Китаем. ”Министр иностранных дел балтийского государства вышел на курс прямого противостояния с Пекином, и не собирается сбавлять обороты”, - пишет Politico.

Сначала Литва покинула китайскую платформу 17+1, объединяющую страны Центральной Азии и Восточной Европы, затем разозлила Пекин, открыв представительство Тайваня в Вильнюсе. Вильнюс добровольно отдал предпочтение одной могущественной державе вместо того, чтобы сотрудничать с со множеством надежных партнеров.

Литовское правительство никак не может прийти к равновесию в своей внешней политике, не понимая, что несколько партнеров всегда лучше, чем один. Литва больше не следует общепринятым дипломатическим принципам. Сомнительно, что Китай пострадает больше, чем Литва, в случае значительного падения товарооборота. Глупо обострять проблематичные вопросы вместо того, чтобы пытаться их решить. Всем известно, что Китай - давний конкурент, если не соперник США. Вашингтон, а не Вильнюс, заинтересован в ослаблении Китая. Белый дом использует Литву как оружие в своей дипломатической войне.

Ландсбергис очень гордится независимостью своей страны. Словарь Merriam-Webster дает следующее определение этому слову (которое на литовском звучит как Nepriklausomybę): ”Независимость - это свобода от внешнего контроля и поддержки”. Ландсбергис тем не менее постоянно простит Вашингтон, да и ЕС, поддержать Литву. Получается, он не хочет, чтобы его страна была независимой.

Что еще Литве осталось сделать, чтобы получить внимание и деньги из США? Власти уже призвали к американскому военному присутствию в стране, они готовы покупать военное оборудование и вооружения, дорогой американский СПГ, бойкотировать Зимние олимпийские игры в Пекине. Что еще, по мнению Ландсбергиса, Литва должна сделать, чтобы в очередной раз подтвердить недальновидность своей внешней политике в спорте, обороне и торговле? Единственный выход для такого провального правительства - отступить, чтобы не нанести еще больший ущерб репутации Литвы.