Кумтор: золотая жила или корень всех бед Киргизии

На прошлой неделе депутат киргизского парламента Осмон Турдумамбетов спросил у министра финансов Алмаза Бакетаева, сколько золота было добыто на перешедшем под контроль государства месторождении Кумтор, где оно продается и какие доходы и налоги получает страна от его реализации. Министр ответить на вопрос не смог, но его ведомство через два дня сообщило, что доходы от эксплуатации месторождения упали.

The Diplomat пишет, что компания Centerra Gold еще месяц назад заявила, что добыча на Кумторе снизилась. По официальным данным министерства финансов, доход, поступивший в бюджет от компании Kumtor Gold Company составил 6,99 млн сомов за 11 месяцев текущего года, что меньше на 2,5 млн сомов по сравнению с 2020 годом. В министерстве отметили, что ”Кыргызалтын” закупает сырье с месторождения, обрабатывает и продет клиентам. Представители Kumtor Gold Company рассказали, что были удивлены сообщением министерства финансов. По их словам озвученные цифры - это только налоги на валовый продукт компании, друге налоговые платежи упомянуты не были.

Неизвестно, продает ли Киргизия золото или нет, поскольку в сентябре страна была исключена из списка допустимых трейдеров Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.

В середине мая киргизское правительство получило контроль над заветным месторождением золота, Кумтором, которым ранее долгое время через дочернее предприятие Kumtor Gold Company управляла канадская горнодобывающая компания Centerra. Киргизское государство в лице горнодобывающей компании ”Кыргызалтын” - главный акционер Centerra. Рудник был яблоком раздора на протяжении многих десятилетий. Нынешний президент Садыр Жапаров стал известен в 2012 году, благодаря призывам национализировать месторождение.

Кумтор перешел под контроль властей после того, как был принят закон, позволяющий до трех месяцев контролировать любое горнодобывающее предприятие, действующее в стране по концессионному соглашению, нарушающее экологические нормы и вредящее окружающей среде. Тенгиз Болтурук, один из трех представителей Киргизии в совете директоров компании с декабря 2020 года по 17 мая текущего года, был назначен управляющим.

Три месяца спустя киргизский парламент внес поправки в закон, чтобы продлить период внешнего руководства с трех месяцев до тех пор, пока нарушения не будут ликвидированы: то есть, по сути, до тех пор, пока правительство не захочет отказаться от контроля предприятием.

Centerra обратилась в международный арбитражный суд. Правительство Киргизии тоже не отстает в вопросе судебных разбирательств. На прошлой неделе Киргизия сообщила об иске в связи с блокировкой компанией доступа к компьютерам с мая 2021 года. Centerra нанесла ответный удар. Представитель компании рассказал в интервью Mining.com: ”Когда власти конфисковали компьютеры и пароли некоторых сотрудников Кумтора, глобальная IT-сеть Centerra заблокировала к ним доступ, чтобы сохранить целостность всемирной информационной инфраструктуры компании. К тому же, речь о конфиденциальной информации. Системы безопасности рудника не пострадали”. Компания считает, что иск - очередной способ отвлечь внимание.

В сентябре Centerra предупредила, что действия государства ставят под угрозу безопасность и устойчивое развитие рудника. Представители компании добавили, что ”соответствующие претензии будут рассматриваться Арбитражным судом в Стокгольме в рамках правил Комиссии ООН по праву международной торговли”. Неизвестно, правда, как долго будет длиться процесс.

Несколько киргизских политиков было вызвано на допрос по делу о коррупции, имевшей место в отношениях между киргизским правительством и канадской компанией. Неожиданным стало возвращение в страну изгнанного в августе 2005 года первого президента Киргизии Аскара Акаева, который решил сотрудничать со следствием. Именно во время Акаева Centerra начала управлять рудником.

На прошлой неделе было заявлено, что с Акаева были сняты все обвинения по делу о коррупции на руднике, хотя Государственный комитет национальной безопасности, занимающийся расследованием, не делает никаких официальных заявлений по делу Акаева.

Два члена киргизского парламента, Асылбек Жээнбеков (брат бывшего президента Сооронбая Жээнбекова) и Торобай Зулпукаров были освобождены 9 декабря, через день после того, как парламент проголосовал против лишения их иммунитета. Оба политика были задержаны в июне. Возможно, освобождение для них - временная передышка, ведь новый парламент соберется уже 23 декабря.

Много чего происходит вокруг Кумтора. Тут и международный аспект, касающийся разбирательства Centerra с Киргизией, которая национализировала рудник. И внутриполитический, исходящий из необходимости возложить на кого-то вину. Да и само месторождение уже стало политическим оружием. За последние 30 лет в стране было мало политиков, которые не пытались отхватить кусок от золотого пирога. И, наконец, есть еще экономический аспект: Кумтор - один из самых привлекательных активов Киргизии, предоставляющий огромное количество рабочих мест. Однако периодически появляются сообщения об увольнении местных подрядчиков, плюс, недавнее падение прибыли, что не сулит ничего хорошего.

На встрече с дипкорпусом в начале месяца председатель кабинета министров Акылбек Жапаров (однофамилец президента) сказал, что считает Кумтор корнем всех зол Киргизии на протяжении 30 лет независимости из-за кабальных условий контрактов и коррупции на всех уровнях управления. По его словам, правительство Жапарова уже рубит Гордиев узел Кумтора. Может, со временем, так и будет.