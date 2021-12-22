Сто альпинистов из регионов РФ посетят лагерь Кязи в Ингушетии в новогодние праздники

22 дек в 6:33

Альпинистский лагерь Кязи, расположенный в Джейрахском районе Ингушетии, в новогодние праздники с 25 декабря по 10 января примет до сотни альпинистов из разных регионов России, рассказали в пресс-службе управления альпинистских лагерей.

"На 10 января работа не заканчивается, работаем с начала года и по плану с небольшими перерывами до начала лета, примерно 500 альпинистов будут проходить обучение и совершенствовать свои технические и спортивные навыки и мастерство на базе альплагеря", - приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Число жилых мест в лагере вырастет до 100-150, там поставят несколько больших армейских палаток с печками.

В пресс-службе обратили внимание, что с участниками будет заниматься коллектив инструкторов, квалификация которых может обеспечить и квалифицированное обучение, и безопасность во время восхождений и учебно-тренировочных занятий.