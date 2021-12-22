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"Семейный подряд": мать и сын продавали наркотики в Сочи

&quot;Семейный подряд&quot;: мать и сын продавали наркотики в Сочи

Жители Сочи помогли полицейским задержать мужчину и женщину, распространявших наркотики, - это оказались мать с сыном. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В нем говорится, что в Адлерском районе к патрульным полицейским обратились местные жители, которые рассказали, что в лесу недалеко от многоквартирного дома двое подозрительных людей что-то упаковывают в изоленту.

"При виде сотрудников полиции молодой человек и женщина выбросили в траву сверток и попытались скрыться. Стражи правопорядка задержали 51-летнюю приезжую из Ставропольского края и ее 20-летнего сына", - пояснили в полиции.

При осмотре места событий было найдено 44 свертка с порошком. Экспертиза установила, что это наркотик мефедрон, общей массой более 60 г. Злоумышленники собирались сбыть в Сочи через тайниковые закладки.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.4 ст.228.1 УК РФ. Мать и сын взяты под стражу.

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