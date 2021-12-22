Сбербанк запустит мгновенные переводы в Китай

22 дек в 4:35

Сбербанк запустит сервис моментальных переводов по номеру мобильного телефона в Китай. Об этом заявил заместитель правления кредитной организации Кирилл Царев.

"Это должно произойти совсем в ближайшее время. В данном случае эти платежи будут сделаны через Alipay, это будет работа с ними, а не с каждым конкретным банком", - цитирует его РИА Новости.

По словам Царева, для Сбербанка важен китайский рынок. "Это для нас тоже важный рынок, потому что после стран СНГ это наиболее потенциальный рынок для входа или возможности совместного сотрудничества", - сказал представитель организации.

Напомним, в настоящее время через приложение Сбербанка можно отправить по имени получателя и номеру телефона переводы в 31 страну. Мгновенные трансграничные переводы осуществляются в 9 стран.