Краснокнижных белуг и осетров спасли в Дагестане

21 дек в 23:54

Дагестанским специалистам удалось спасти поголовье краснокнижных каспийских белуг и русских осетров, выращиваемых на местном рыбокомбинате.

По словам главного рыбовода Широкольского рыбокомбината Насрулы Гаджимусаева, хозяйство столкнулось с проблемой еще летом, когда для проведения работ по реконструкции Каргалинского гидроузла предприятию хотели отключить воду почти на 6 месяцев. В результате вся рыба, которую там разводят, могла погибнуть, пишет "Российская газета".

Во избежание подобного развития событий, руководство республики поручило восстановить заброшенный обводной канал и направить комбинату воду из реки Терека. По указу правительства Дагестана шесть км канала расчистила подрядная организация, еще три км предприятие отрыло практически заново самостоятельно.

"Когда только пустили воду, бетонные плиты не выдержали ее напора, их пришлось восстанавливать. Строительство канала принесло новые трудности, так как он проходил по частным землям", — сказал Гаджимусаев.

Он также добавил, что хозяйство с этой проблемой справилось. В общей сложности на эти цели было потрачено около 15 млн рублей.