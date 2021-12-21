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Маршрут Стамбул-Тегеран-Исламабад возобновил движение грузовых поездов

Маршрут Стамбул-Тегеран-Исламабад возобновил движение грузовых поездов

Турция, Иран и Пакистан объявили о возобновлении работы железнодорожного контейнерного сервиса, связывающего Стамбул, Тегеран и Исламабад, сообщает издание Gulf News.

"Железнодорожное сообщение значительно снизит стоимость перевозки товаров из Пакистана в Турцию, которая обычно занимает не менее 30 дней по морю", - цитирует газета главу пакистанской грузовой компании Maxtelz Logistics Гоара Зия.

Стоит отметить, что протяженность маршрута составляет 6 656 км, на его прохождение поезду требуется менее 12 дней.

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