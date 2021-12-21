В Израиле сообщили, что неизвестный пытался протаранить военных на автомобиле

21 дек в 23:26

Неизвестный попытался во вторник совершить предумышленный наезд на автомобиле на израильских солдат у еврейского поселения Эйнав на Западном берегу реки Иордан и был обезврежен ответным огнем, сообщила армейская пресс-служба.

"Осуществлена попытка наезда на военнослужащих на автомобиле у поселения Эйнав. Нападавший нейтрализован на месте происшествия", - сказали в пресс-службе, уточнив, что с израильской стороны в результате инцидента пострадавших нет.

Уточняется, что автомобиль совершившего попытку наезда палестинца в результате открытого по нему огня загорелся. Данных о состоянии нападавшего нет, предает ТАСС.