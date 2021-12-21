Байден не планирует видеться с Путиным

21 дек в 23:23

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая встреча Джо Байдена и Владимира Путина пока не планируется.

По его словам, планов делать это сейчас нет.

Также он отметил, что переговоры лидеров двух стран должны идти "на фоне деэскалации ситуации", имея в виду ситуацию вокруг Украины.

"Мы также хотим, чтобы Россия снизила напряженность, отведя войска от границы с Украиной. Гораздо более подобающим является ведение переговоров в таких условиях, нежели когда продолжается рост напряженности", - цитирует Блинкена РИА Новости.