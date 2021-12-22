Махачкала за три часа

22 дек в 2:00

В Махачкале организован туристический маршрут по городу на экскурсионном троллейбусе, пишет газета "Дагестанская правда". Маршрут кольцевой, рассчитан на три часа и охватывает основные достопримечательности города.

Горожане и гости дагестанской столицы увидят музеи, театры, парки, скверы, пляж, главную махачкалинскую мечеть. Экскурсоводы расскажут об истории города, как появился Порт-Петровск и как он становился Махачкалой.

Петр Первый основал две столицы: одну на севере - Санкт-Петербург, другую на юге, назвав ее портовым городом Петровск — именно так до 1921 года называлась Махачкала. В те далекие времена царь понимал, что Каспий будет играть большую роль в развитии торговых и межгосударственных отношений с южными соседями России.

История города берет начало с небольшой военной крепости времен Кавказской войны, укрепления Петровское, возведенного на возвышенности у моря в 1844 году. За ее пределами расположились казармы, госпиталь и жилые постройки, предназначенные для семей служивых и осевших торговцев; при укреплении было два рейда: казенный для судов с грузом, предназначенным для воинских частей, и коммерческий, где бросали якоря суда с купеческой кладью. Поселение, образовавшееся возле укрепления, в октябре 1857 году получило статус портового города Петровска. В 1869 году город пышно праздновал окончание сооружения гавани. К тому времени его население уже составляло 3567 человек. Морской порт на Каспийском море имел важное значение для развития города. Он стал центром экономики города, позволил создать большое количество рабочих мест, способствовал притоку переселенцев из внутренних губерний России и Закавказья, и как следствие – росту городского населения.

Туристы также узнают, как возник маяк, являющийся важной частью истории Махачкалы, как строились железная дорога, бульвар – один из старейших парков столицы, современная достопримечательность города – Джума-мечеть. В основу ее проекта положена концепция знаменитой стамбульской Голубой мечети. Строительство началось в 1996 году, сейчас она вмещает более 15 тыс. человек. Желающие также смогут сфотографироваться у городских памятников, в том числе, народному поэту Дагестана Сулейману Стальскому.