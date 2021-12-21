В Иране обрушилось жилое здание, есть пострадавшие

21 дек в 23:12

Пятиэтажное здание рухнуло в иранском Тебризе. В результате ЧП пострадали 12 человек.

Об этом сообщил директор управления по чрезвычайным ситуациям провинции Восточный Азербайджан Мохаммад Багир Хунарбар.

По его словам, состояние одного из медики оценивается как тяжелый.

Хунарбар также отметил, что причиной происшествия стал взрыв сварочного баллона на первом этаже. "Находящимся вблизи зданиям был нанесен серьезный ущерб. Жителей зданий эвакуировали из-за опасности обрушения", - сказал директор управления по чрезвычайным ситуациям.