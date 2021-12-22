В Ингушетии создан симфонический оркестр

22 дек в 1:00

В Ингушетии создан первый в республике симфонический оркестр. В республиканской филармонии им. Ахмета Хамхоева прошла первая репетиция оркестра под управлением дирижера Ильи Петренко. Исполнялась музыка Моцарта, Брамса, Чайковского и Пуччини, арии из опер. Звучали скрипки, альты, валторны, флейты, барабаны и ксилофон, пишет газета "Ингушетия".

Как рассказал изданию директор филармонии Руслан Куштов, на протяжении двух лет шла кропотливая работа по привлечению квалифицированных кадров, музыкантов и вокалистов. При активном содействии главы республики и Минкульта Ингушетии, сначала был воссоздан оркестр народных инструментов, поскольку основным направлением филармонии является народная музыка и фольклор. Теперь настала очередь и симфонического оркестра. Первые концерты симфонического оркестра планируются в январе-феврале следующего года. В перспективе после переезда филармонии в новое здание концерты будут проводиться регулярно.

"На данный момент симфонический оркестр сформирован на одну треть, но процесс становления идет полным ходом. Достаточно четко обрисован репертуар, основу которого составят произведения многих жанров и эпох. Среди них: известные симфонии и увертюры, сочинения европейских композиторов XIX — ХХ веков, а также современная оркестровая музыка", - передает газета "Сердало" слова дирижера оркестра Ильи Петренко.