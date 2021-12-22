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Нападающий "Буде-Глимт" переберется в Россию

Нападающий &quot;Буде-Глимт&quot; переберется в Россию

Футбольный клуб "Краснодар" близок к приобретению нападающего норвежского "Буде-Глимт" Эрика Ботхейма.

Согласно предварительной информации, сумма трансфера составит примерно 5 млн евро, передает Чемпионат.com со ссылкой на Nettavisen.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали детали личного контракта 21-летнего форварда с "Краснодаром". Ботхейм уже начал прохождение медицинского осмотра перед трансфером.

Напомним, в 2021 году Эрик Ботхейм провел на клубном уровне 46 матчей, отметившись в них 22 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

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